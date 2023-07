Una Lexus NX450h+ Plug-in Hybrid per la Regione Emilia Romagna

(Di mercoledì 19 luglio 2023) ROMA (ITALPRESS) – E’ stata consegnata presso la sede dellaa Bologna, unaNX 450h+-inche sarà utilizzata per le esigenze istituzionali della. Tale iniziativa fa parte del Piano Regionale “Mi Muovo Elettrico” che ha visto, tra l’altro, la sottoscrizione di specifici protocolli d’intesa per lo sviluppo della mobilità elettrica e alternativa. L’uso della vettura permetterà alladi valutare e toccare con mano i benefici concreti della tecnologia-in, una delle soluzioni più evolute del Gruppo Toyota per ridurre drasticamente le emissioni ed i consumi nella mobilità. ...

ROMA - È stata consegnata presso la sede della Regione Emilia - Romagna a Bologna, una Lexus NX 450h+ Plug - in Hybrid che sarà utilizzata per le esigenze istituzionali della Regione. Tale iniziativa fa parte del Piano Regionale "Mi Muovo Elettrico" che ha visto, tra l'altro, la sottoscrizione di specifici protocolli d'intesa per lo sviluppo della mobilità elettrica e alternativa.

ROMA (ITALPRESS) – E' stata consegnata presso la sede della Regione Emilia-Romagna a Bologna, una Lexus NX 450h+ Plug-in Hybrid che sarà utilizzata per le esigenze istituzionali della Regione. Tale iniziativa fa parte del Piano Regionale "Mi Muovo Elettrico" che ha visto, tra l'altro, la sottoscrizione di specifici protocolli d'intesa per lo sviluppo della mobilità elettrica e alternativa.