«Una legge sull’aborto per tutt*» | ma è polemica sull’asterisco nel manifesto

(Di mercoledì 19 luglio 2023) L’aborto è di? O di tutte? Questa la domanda sulla quale si stanno scontrando due fazioni. Tutto comincia con una favore dell’ampliamento del diritto all’interruzione di gravidanza. «Firma con noi. Unaper», siin questi giorni ai lati delle strade di Roma nell’ambito campagna promossa a dai Radicali romani e dall’associazione Libera di abortire. Se da un lato c’è chi apprezza la scelta, c’è chi ritiene che quell’asterisco leda l’efficacia della battaglia per garantire un’interruzione di gravidanza più libera. Così si inserisce l’ex deputata del Pd Anna Paola Concia: «Asterisco? Ma quale asterisco? Ma smettetela per favore, state facendo un danno incalcolabile al diritto alla interruzione volontaria di gravidanza delle donne, di tutte quelle donne che come me hanno ...

