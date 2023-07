“Una coppia bellissima” La calda estate italiana è d’amore totale per la cantante e la fidanzata

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Clamorosa bomba gossip confermata su una amatissima artista, che ha ritrovato l’amore. Ormai non ci sono più dubbi perché è stata paparazzata, mentre era intenta a tenersi mano per la mano con lei e soprattutto a baciarsi sulle labbra. A beccarle il settimanale Chi di Alfonso Signorini, che ha pubblicato una serie di foto sulla neo. Parliamo di Victoria De Angelis, che ha ufficialmente una nuovaal suo fianco. Un momento bellissimo per lei, che si sta godendo un’coi fiocchi. Non ci sono solamente successi lavorativi, ma anche grandi notizie a livello sentimentale. Victoria De Angelis è al settimo cielo al fianco della nuova, la cui identità è stata svelata definitivamente. Sono state scattate delle immagini, mentre erano intente a viversi momenti di grande ...

Ormai da giugno si erano fatte sempre più insistenti le voci riguardanti l'ultimo flirt di Paola Di Benedetto : oggi è arrivata la conferma. Con un tenerissimo selfie dipubblicato instoria sul profilo Instagram dal calciatore, arriva la conferma di quello che ormai era già sulla bocca di tutti: è nato l'amore tra Raoul Bellanova , ex Inter ora al Torino, ...... all'interno del quale si trovadoccia, che molti hanno commentato essere della grandezza di un bagno medio di un'abitazione media. Il progetto Non c'è da stupirsi che la, che non ha certo ...Lasembra essere più affiatata che mai e lo dimostrano gli ultimi scatti che li ritraggono ...tutto il dietro alle quinte del video e mostra che mentre lei e il compagno correvano daparte ...

GF Vip, una coppia avrebbe chiesto ai fan un regalo da 13mila euro Novella 2000

Sorpresi per due volte in poche ore a compiere atti sessuali espliciti su una panchina: in via Goglio e nel giardino di via Bersaglio. Per la coppia anche l’aggravante di trovarsi in aree frequentate ...Con un tenerissimo selfie di coppia pubblicato in una storia sul profilo Instagram dal calciatore, arriva la conferma di quello che ormai era già sulla bocca di tutti: è nato l’amore tra Raoul ...