Una bambina in monopattino è stata investita e uccisa a Potenza

Leggi su agi

(Di mercoledì 19 luglio 2023) AGI - Aunadi sei anni è morta nell'ospedale "San Carlo" dopo essereda un'auto martedì sera, mentre giocava in strada su ungiocattolo nel rione Lucania. La piccola èsoccorsa e trasportata in ospedale: le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. Dopo esseretrasferita in rianimazione, è morta nel corso della notte, per via delle gravi ferite. L'incidente è successo poco dopo le 22 in via Gavioli. Lasi trovava su di unper bambini quando èda un'auto in transito nel tratto di strada adiacente la chiesetta dedicata a San Giuseppe. La persona a bordo dell'auto si è fermata per prestarle soccorso. Sul ...