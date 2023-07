Un posto al sole | trama 19 luglio 2023 | delusione in arrivo per Jimmy

(Di mercoledì 19 luglio 2023)inper il piccolonel corso della puntata di Unaldi mercoledì 19. Stando alle anticipazioni della soap opera di Rai 3, infatti, il figlio di Niko sarà al settimo cielo per l'di Cristina a Palazzo Palladini. La ragazzina, però, manifesterà un atteggiamento insolito nei confronti del suo fidanzatino e lo tratterà con inedita freddezza. La figlia di Roberto, in particolare, sembrerà essere distratta da altro e poco propensa a trascorrere il suo tempo con. Quest'ultimo sarà molto preoccupato per il comportamento di Cristina, ma in suo aiuto accorrerà Renato. Poggi, però, sbaglierà completamente strategia e darà al nipote dei consigli che non avranno molto successo. Intanto, il ...

Attesi anche, tra gli altri, Alessandra Masi e MariaDi Maio , attrici della fiction Unale gli attori Alessio Vassallo e Maria Letizia Gorga. Tra gli ospiti del Marettimo ...Ariete tutto sembra andare algiusto, che le cose vadano bene per te, in modo che tu senta ... e questo sarà ancora più vero questo fine settimana quando ilentrerà nel segno. Questo ...... Elisabetta Gregoraci ha condiviso un momento di relax dalla Puglia, unche le è rimasto nel cuore e nel quale è ancora col pensiero. Baciata dal, la conduttrice mostra il suo fisico ...

"Un posto al sole", anticipazioni dal 24 al 28 luglio 2023: Marina sta per smascherare Lara, Samuel tradisce Speranza ... Tag24

Non solo Brescia, c'è anche la Spal. Il Perugia spera di tornare in B, ma la questione stadio non sembra risolta. Niente Alcione in C: l'Arena non è agibile. Se ci sarà un posto in più andrà al Fano ...Tutti in fila per un posto al sole. Ha riscosso altissimo gradimento il casting per piccoli attori che si è tenuto ieri alla Sala Binni della Biblioteca Augusta, in cerca di giovanissimi interpreti pe ...