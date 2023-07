Un gesto incredibile dei medici | fanno entrare il cane prima dell' espianto degli organi e qualcosa di straordinario accade

Leggi su oggi-notizie

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Oggi Notizie Un tenero addio tra un padrone e il suo fedele amico a quattro zampe che tocca il cuore, e un messaggio di speranza che nasce da una tragedia. Scopriamo insieme questa storia strappalacrime e il suo lieto fine inaspettato. Chi ha detto che solo gli umani possono provare emozioni profonde? Ryan, un giovane uomo che ha dovuto affrontare un tragico destino, ha avuto un ultimo, toccante addio con la sua cagnolina Mollie, grazie alla sensibilità del personale ospedaliero. Ma la storia non finisce qui, amici lettori, perché da una lacrima può nascere un sorriso, come ci insegna la sorella di Ryan, Michelle. Michelle, attraverso un post su Facebook, ha raccontato l'ultimo saluto tra Ryan e Mollie, un momento carico di emozione che ha commosso il web. Ma Michelle ha anche voluto condividere un messaggio di speranza, perché, come si dice, non tutto il male viene per nuocere. Un ...