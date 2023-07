Un decreto legge esplosivo | Giorgia Meloni | sfida totale alle toghe rosse di Firenze

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 19 luglio 2023) «Si rende necessaria e urgente l'adozione da parte del governo di una norma di interpretazione autentica, che chiarisca una volta per tutte cosa debba intendersi per “reati di criminalità organizzata” e che eviti che gravi reati vadano impuniti per effetto dell'interpretazione della Cassazione», ha dichiarato ierin apertura del Consiglio dei ministri. La premier ha sottolineato l'importanza di questo tema alla vigilia della ricorrenza della strage di via D'Amelio a Palermo dove morì Paolo Borsellino. Parole che arrivano alla vigilia dell'interrogatorio di Marcello Dell'Utri, in programma oggi, da parte dei pm diche l'hanno iscritto nel registro degli indagati nell'ambito dell'ennesima inchiesta, la quinta per l'esattezza, sui mandanti esterni delle stragi mafiose del 1993 a Milano, Roma e ...