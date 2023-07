Un altro domani anticipazioni spagnole agosto 2023

... "Dall'lato il grano e i cereali non più riversati su quei mercati rischiano di essere ... gli stessi agricoltori chedovranno anche subire la concorrenza di un grano neanche in condizioni ......avanzata da far sembrare ChatGPT una tecnologia obsoleta Nient'che un mero espediente per continuare a sterminare velociraptor, pachycephalosaurus e triceratopi come se non ci fosse un, ...... la circolazione sulla strada provinciale sarà modificata, appunto col senso unico alternato a partire da, giovedì 20 luglio. Modifica alla viabilità sino all'11 agosto La circolazione ...

Replica Un Altro Domani in streaming, puntata del 18 luglio 2023 | Video Mediaset SuperGuidaTV

Roma, 19 lug. (LaPresse) – Legggero miglioramento per quando riguarda l’ondata di caldo che colpisce l’Italia, che non molla ancora la presa, ma domani a fronte delle 23 città in ‘bollino rosso’ di ...Ancora nella morsa del caldo. Sono i giorni dell'anticiclone africano Caronte che sta raggiungendo il picco. Oggi bollino rosso in 23 città. Dalle ore 14 è attivo il ...