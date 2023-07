(Di mercoledì 19 luglio 2023) Un uomo di 34 anni, di origine ivoriana, ha perso la vita questo pomeriggio annegando nel, in provincia di Piacenza. Era con alcuni amici e si era appena tuffato in acqua, non lontano da ...

Un uomo di 34 anni, di origine ivoriana, ha perso la vita questo pomeriggio annegando nel fiume Trebbia, in provincia di Piacenza. Era con alcuni amici e si era appena tuffato in acqua, non lontano da ...Nel pomeriggio del 19 luglio un 34enne della Costa d'Avorio è mortonei pressi di Ponte ... Il personale medico del 118 non ho potuto farche constatare il decesso. Si tratta della quarta ...... intelligence, criminalità, si dedicò tra l'con tenacia alla strage di Ustica del 1980. ... Un malore improvviso: uomo in carrozzina muoreAperta un'inchiesta: sarà l'autopsia a chiarire ...

Un altro annegato nel fiume Trebbia nel Piacentino Euronews Italiano

Un uomo di 34 anni, di origine ivoriana, ha perso la vita questo pomeriggio annegando nel fiume Trebbia, in provincia di Piacenza. Era con alcuni amici e si era appena tuffato in acqua, non lontano da ...Un corpo senza vita è stato rinvenuto nel laghetto del Parco delle Cave, si tratta di Luis Alberto Ochoa Duenas scomparso da giorni ...