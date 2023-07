Ultime Notizie – WhatsApp down | problemi anche su web | cosa succede

(Di mercoledì 19 luglio 2023)per l’app di messaggistica,nella versione web. Il sitodetector, che monitora le anomalie della rete, evidenzia un’impennata delle segnalazioni di malfunzionamento dalle 22 italiane, con impossibilità di inviare e ricevere messaggi. Su Twitter, arriva il messaggio del profilo @WaBetaInfo, sempre informato sulle novità relative all’applicazione: “sta riscontrando gravi interruzioni di servizio. Vi terrò aggiornati sulla situazioni e su ogni sviluppo” fino al “momento in cui il servizio sarà pienamente ristabilito”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Nelleore si erano moltiplicati i segnali di un possibile gesto da parte del presidente ... Per ora mi fermo qui, attendiamo altree speriamo che Patrick possa lasciare il Paese per ...Santa Maria la Carità. Pistola carica e munizioni in casa, 24enne finisce in carcere. Ieri sera, i Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli hanno sequestrato una pistola ...Secondo ledi mercato la Juventus sarebbe pronta a presentare un'offerta al Lione per il cartellino del giocatore da circa 12 milioni di euro. Cherki sarebbe seguito dalla Juventus, ...

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 19 luglio. LIVE Sky Tg24

Dopo l'ufficialità di Reijnders, un altro olandese potrebbe sbarcare al Milan e aggiungersi alla lunga schiera di Oranje in maglia rossonera: parliamo di Arnaut Danjuma, attaccante classe 1997 nato a ...James Cameron, in una recente intervista, ha parlato dei pericoli dell'IA ricollegandosi a quanto fatto con Terminator.