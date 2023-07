Ultime Notizie – Ucraina | missili e raid droni su Odessa Respinto attacco aereo a Kiev

(Di mercoledì 19 luglio 2023) (Adnkronos) – Le autorità ucraine hanno annunciato di avernella notte unconsulla capitale del Paese,. Nelle stesse ore l’esercito russo ha attaccato vari punti dell’e per il secondo giorno consecutivo la città meridionale di. Il capo dell’Amministrazione militare della città di, Serhiy Popko, ha assicurato che “la difesa aerea ha individuato e distrutto tutti inemici” e che non si registrano vittime o danni materiali. Sul lavoro della contraerea aha parlato anche il sindaco della capitale, Vitali Klitschko, indicando sul suo canale Telegram che si “sentono” i rumori delle esplosioni. “E’ stata una notte difficile di attacchi aerei su tutta l’. ...

L'ex presidente ucraino ha sottolineato che 'Putin utilizza il grano come arma'. Allarme nel mondo sulle conseguenze umanitarie. 'L'accordo deve continuare a funzionare anche senza la Russia', ha ...Nuove potenti esplosioni hanno scosso stanotte la città portuale di Odessa, bombardata ieri dalla Russia per rappresaglia dopo l'attacco ucraino al ponte di Crimea. La questione dei bimbi deportati da ...Il Sud c'è . Il motore economico del Mezzogiorno è acceso e ha agganciato la ripresa. La crescita riesce a marciare quasi allo stesso passo del Nord. Ma non c'è da cantare vittoria, perché i divari ...

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 18 luglio. DIRETTA Sky Tg24

«Anche nelle ultime settimane Silvio ha continuato a lavorare per il partito», ha ricordato Paolo, «voleva nominare 20 coordinatori regionali, poi i coordinatori provinciali che a loro volta avrebbero ...Due persone sono state soccorso dal personale medico infermieristico per le ferite che hanno riportato a seguito di un incidente stradale accaduto a Trieste in via Revoltella. Per cause in corso di ...