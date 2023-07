Ultime Notizie – Ucraina | 007 inglesi a caccia di spie russe | l' appello dell' MI6

(Di mercoledì 19 luglio 2023) (Adnkronos) – Il capo del servizio di intelligence esterno britannico MI6 ha esortato i russi contrari alla guerra ina svolgere operazioni di spionaggio per conto del Regno Unito. Richard Moore ha dichiarato che “la portaa Gran Bretagna è per loro sempre aperta. Lavoreremo insieme per porre fine allo spargimento di sangue”. Parlando da Praga, il capo’MI6 ha affermato che “ci sono molti russi oggi che sono silenziosamente sconvolti dalla vistae loro forze armate che polverizzano le città ucraine, espellendo famiglie innocenti dalle loro case e rapendo migliaia di bambini. Stanno guardando con orrore i loro soldati che devastano un Paese vicino. Sanno in cuor loro che la motivazione di Putin di attaccare un’altra nazione slava è un miasma di bugie e fantasia”. Moore ha detto ancora che “molti ...

