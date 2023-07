Ultime Notizie – Strage via D’Amelio | Meloni attesa nella caserma Lungaro per omaggio a Borsellino e agenti scorta

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 19 luglio 2023) La premier Giorgiaalle 8.45 di oggi alladi Palermo dove renderàal giudice Paoloe aglidiuccisidi viail 19 luglio di 31 anni fa. Consono attesi anche il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il capo della Polizia Vittorio Pisani. Subito dopopresiederà un Comitato per l’ordine e la sicurezza in Prefettura. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione