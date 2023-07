Ultime Notizie – servizio sospeso tra Ottaviano e Battistini

(Di mercoledì 19 luglio 2023)sulla metro A, più nello specifico dafino a. Atac ha informato i viaggiatori che a causa di un buco di alimentazione elettrica da rete esterna ha dovuto momentaneamente sospendere ildella metro A per riconfigurare il sistema di alimentazione elettrica, isolando alcuni gruppi di alimentazione. I tecnici Atac stanno lavorando presso l’impianto in località Cipro per ridurre al massimo i tempi della limitazione. Sono già stati attivati i servizi sostitutivi di superficie. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Leindiscrezioni riportano che il teleobiettivo sarà in grado di offrire solo uno zoom ottico 3x, mentre fino ad ora abbiamo visto solo periscopi con zoom 5x e 10x, quindi prendiamo questa ...Napoli - La UEFA ha ufficializzato la composizione delle Commissioni e dei Panel per il periodo 2023 - 2027. Un totale di 19 commissioni costruiscono la linea politica UEFA per quanto ...... oltre a rendere i profitti ottenuti con Bitcoin esenti dall'imposta sulle plusvalenze... Jack Dorsey sostiene il candidato pro - crypto Robert Kennedy per la vittoria alla presidenza Le...

Belen, addio Stefano: è amore con Elio Lorenzoni. Le foto Today.it

Van der Sar nelle ultime settimane ha preoccupato tutto il mondo dello sport per un’emorragia cerebrale. Il portiere si trovava in vacanza a Spalato ed è stato ricoverato d’urgenza. Ora non è più in ...Autore di reportage, ha condotto con successo su La7 Atlantide. Docente di sceneggiatura, consigliere degli autori, tra i suoi ultimi lavori la partecipazione al docu Vatican Girl sul caso di Emanuela ...