Ultime Notizie – Salvini e la foto con Meloni | “Avanti | insieme | sempre”

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Uno scatto alla cerimonia per il 158esimo anniversario del corpo della Guardia costiera che ritraela presidente del Consiglio Giorgiae il suo vice Matteo. I due, seduti l’uno di fianco all’altra, si guardano e si sorridono mentre seguono le celebrazioni a Civitavecchia. L’immagine l’ha postata sui social lo stesso ministro delle Infrastrutture accompagnandola a una frase che sembra smentire le voci di frizioni tra i due: “”, le parole diper accompagnare la. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Nelleore si erano moltiplicati i segnali di un possibile gesto da parte del presidente ... Per ora mi fermo qui, attendiamo altree speriamo che Patrick possa lasciare il Paese per ...Santa Maria la Carità. Pistola carica e munizioni in casa, 24enne finisce in carcere. Ieri sera, i Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli hanno sequestrato una pistola ...Secondo ledi mercato la Juventus sarebbe pronta a presentare un'offerta al Lione per il cartellino del giocatore da circa 12 milioni di euro. Cherki sarebbe seguito dalla Juventus, ...

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 19 luglio. LIVE Sky Tg24

Boom di segnalazioni per problemi nell’utilizzo della più popolare piattaforma di messaggistica: impossibile inviare messaggi di testo, ma anche foto, video o ...Christopher Nolan, in un'intervista, ha spiegato come mai molti Studios sottovalutano l'importanza dell'esperienza in sala.