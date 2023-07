Ultime Notizie Roma del 19-07-2023 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 19 luglio 2023)dailynews radiogiornale una buona serata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Patrick che ha ricevuto la grazia del presidente egiziano al-sisi la notizia arriva solo un giorno dopo la condanna a tre anni decisa dal tribunale di mansoura con l’accusa di aver diffusofalse la sentenza è arrivata dopo un’infinita serie di rinvii non era per la bile l’attivista era stato subito trattenuto dalle autorità in aula si erano levati appelli per la sua Grazia sia dal governo italiano che da quello statunitense il presidente Abdel fattah al-sisi ha concesso la grazia anche a Mohammed albacat l’avvocato di alaa Abdel fattah io prenoto prigioniero politico egiziano come riporta il quotidiano statale Ava Fam Oggi è un giorno felice ha detto Riccardo noury portavoce di Amnesty International Italia augurandosi però che per zaki venga ...