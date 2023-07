Ultime Notizie Roma del 19-07-2023 ore 15 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 19 luglio 2023)dailynews radiogiornale a che ora buon pomeriggio da Francesco Vitale in studio la premier Giorgia Meloni e oggi a Palermo in occasione del trentesimo anniversario della strage di via D’Amelio per rendere omaggio alla memoria di Paolo Borsellino di cinque membri della scorta uccisi con lui c’è ancora molto da fare il premier nel nostro impegno non si esaurirà mai Semplicemente perché la lotta alla mafia e parte di noi è un pezzo fondante della nostra identità e la questione morale che Orienta la nostra azione quotidiana lo dobbiamo a Paolo Borsellino tutti coloro che hanno sacrificato la vita per la giustizia non riso onore all’Italia una vita per giornalismo e ricerca della verità storica sui misteri irrisolti d’Italia Andrea Purgatori morto questa mattina adopo una breve malattia Aveva 70 anni una lunga carriera nel giornalismo la sua ...