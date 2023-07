Ultime Notizie Roma del 19-07-2023 ore 14 | 10

(Di mercoledì 19 luglio 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco vita in studio Giorgia Meloni torna la decisione di non partecipare a Palermo alla fiaccolata commemorativa della strage di via D’Amelio Ho letto su alcuni quotidiani una polemica inventata sul fatto che non andrò per timore di contestazioni per motivi di ordine pubblicoinventa a chi mi può contestare la mafia mi può contestare spiega il premier commentando anche le polemiche su un ordine sul resto di concorso esterno in associazione mafiosa dal ministro solo Pignone non è nel programma del Governo è morto giornalista e sceneggiatore autore Andrea Purgatori Aveva 70 anni lo hanno comunicato i figli Edoardo Ludovica Victoria autore di reportage e conduttore televisivo Purgatorio in ospedale adopo una malattia fulminante ha lavorato per anni ...

Guai per Chiara Ferragni L' Antitrust ha esteso alle società Fenice e TBS Crew , riconducibili all'imprenditrice digitale, il procedimento avviato nei confronti della Balocco Industria Dolciaria per ...... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito Arriva il film di Barbie: ... la guida Un anno di guerra in Ucraina : gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, recensioni ...Stando alle, l'ipotesi di modifica al vaglio per le detrazioni attualmente in vigore al 19% potrebbe prevedere un sistema di detrazioni variabili in percentuali in base ai redditi ...

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 19 luglio. LIVE Sky Tg24

Cessione Immobile – Dopo Milinkovic-Savic, fresco nuovo acquisto dell’Al-Hilal, anche Ciro Immobile può salutare la Lazio, la Serie A ed il fantacalcio. Come confermato dai colleghi di Sportitalia, è ...MODENA- La raccolta fondi “Insieme per le Donne”, promossa da Bper Banca a favore del “Fondo Autonomia” progettato dall’associazione Donne in rete contro la violenza e conclusa alla fine dello scorso ...