Ultime Notizie Roma del 19-07-2023 ore 13 | 10

(Di mercoledì 19 luglio 2023)dailynews radiogiornale o pomeriggio e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivato nella caserma Lungaro a Palermo prima tappa della giornata in ricordo del giudice Paolo Borsellino e dei 5 agenti della scorta uccisi dalla mafia nel 31esimo anniversario della strage di via D’Amelio dopo un saluto con il capo della polizia Vittorio Pisani la premier ha avuto un incontro in colloquio con Manfredi Borsellino poliziotto e figlio di giudici Paolo e quindi ha deposto una corona d’alloro per i caduti nelle stragi di mafia fermandosi per un colloquio con i familiari è morto questa mattina in un ospedale didopo una breve malattia il giornalista e sceneggiatore autore Andrea Purgatori era nato il primo febbraio 1953 la notizia data alla danza dei figli Edoardo ...