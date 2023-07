Ultime Notizie Roma del 19-07-2023 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 19 luglio 2023)dailynews radiogiornale da ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione in Ucraina la situazione della controffensiva nell’est del paese complicata ma sotto controllo Fammi sognare in un messaggio su telegram il generale comandante delle forze di terra secondo cui non si hanno concentrato la loro direzione nel regione nord-orientale di Cardiff dove le truppe ucraine stanno comunque mantenendo le loro posizioni da Qual è il male la guerra e la tragedia La guerra è una sfida terribile le parole su telegram del presidente ucraino torniamo in Italia il nostro paese si prepara il giorno più caldo dell’anticiclone Caronte con 23 città da bollino rosso previste per oggi già domani i capoluoghi con livello massimo di allerta scenderanno a 18 secondi quanto indica L’ultimo bollettino del Ministero della Salute sono andate di ...