Ultime Notizie Roma del 19-07-2023 ore 09 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 19 luglio 2023)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno di apertura è il caldo record Non si può morire per la fa le parole del segretario della CGIL Maurizio Landini danno misura dell’emergenza che sta affrontando l’Italia in questi giorni a causa del ondata di calore record grande del nostro paese è che negli ultimi due giorni ha provocato due morti Tutto questo è inaccettabile ha tornato Landini anche in Sardegna si scaleranno oggi 48 gradi i sindacati chiedono modifiche degli orari di lavoro del comparto edile l’INPS fa sapere che con temperature oltre i 35 gradi si può chiedere la cassa integrazione ordinaria Emergenza anche nei Pronto Soccorso all’ospedale Cardarelli di Napoli ieri sono stati registrati accessi rete con un paziente ogni 6 minuti in media i medici ambientali Lanciano anche un altro ...