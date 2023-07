Ultime Notizie – Potenza | bimba di 6 anni investita in monopattino | morta in ospedale

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Una bambina di 6inper le gravi ferite riportate ieri sera in un incidente stradale nel capoluogo. Secondo la ricostruzione, la piccola era fuori casa a giocare ed è statamentre era su un, per cause in fase di accertamento. L’automobilista si è fermato per prestare soccorso. Trasportata all’San Carlo in codice rosso, la piccola non ce l’ha fatta. Ucraina, laera arrivata l’anno scorso ainsieme alla madre a causa della guerra. Il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha espresso cordoglio: ”La tragedia accaduta ae che ha visto come vittima unaucraina – ha detto – ci lascia sbigottiti tutti. A nome della giunta regionale, ...