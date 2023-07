Ultime Notizie – “Nuovo interesse nazionale accorcia globalizzazione”

(Di mercoledì 19 luglio 2023) “Iloggila”. A dirlo è stato l’ad di Fincantieri, Pierroberto Folgiero, intervenendo all’evento ‘Italia, Europa, Mediterraneo‘ promosso questo pomeriggio a Roma, dalla Fondazione MedOr presieduta da Marco Minniti. L’ad ha sottolineato quindi il ruolo “dell’industria pesante, del lavoro e della tecnologia”. Bisogna “innovare il sistema subacqueo” e “progettare e riprogettare le filiere” e “il futuro”, ha aggiiunto Folgiero. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

... con 41 parlamentari donne dei 135 seggi disponibili, più del doppio rispetto alleelezioni. L'aumento delle donne parlamentari è in gran parte dovuto al Gender Equality and Women's ...Nelleore si erano moltiplicati i segnali di un possibile gesto da parte del presidente ... Per ora mi fermo qui, attendiamo altree speriamo che Patrick possa lasciare il Paese per ...CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle

Patrick Zaki ha ricevuto la grazia in Egitto. Meloni: “Domani sarà in Italia” Sky Tg24

Il volto in 3d di Lorenzo Lotto, ricostruito dalla Polizia Scientifica di Roma, da oggi è in bella mostra all'aeroporto di Orio al Serio, il terzo scalo italiano e vera porta per l'Europa. Sarà visto ...Trapani è una città ricca di attrazioni storiche e naturali. Situata nella Sicilia settentrionale, è un ottimo punto di accesso alla zona, oltre a essere una città che conserva intatta la sua bellezza ...