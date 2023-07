Ultime Notizie – Mondiali nuoto Fukuoka 2023 | Settebello batte Canada

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Ilcon il punteggio di 24-6 ilaididi. Secondo successo nel gruppo B per gli uomini di Sandro Campagna, primato e quarti di finale ipotecati aidi palla. Quaterne di Fondelli, Gonzalo Echenique (mvp) e Renzuto. Ultimo match contro la Cina venerdì alle 10.30 italiane. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Ledi calciomercato in Serie A, le operazioni di Juventus, Inter, Milan e non solo: tutte le trattative di mercoledì 19 luglioIntrigo Morata in Serie A. L'attaccante spagnolo vuole tornare ...Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... la guida Un anno di guerra in Ucraina : gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, ...I visitatori (ingresso libero) potranno ammirare da vicino alcune dellenovità di auto e ... verrà animato anche dalla postazione mobile di RGS " che trasmetterà musica edalle 9 alle 19 ...

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 18 luglio. DIRETTA Sky Tg24

(ANSA) - TORINO, 19 LUG - Il mercato dell'auto dell'Europa Occidentale (Ue+Efta+Uk) registra ancora una crescita a doppia cifra. A giugno - secondo i dati dell'Acea, l'associazione dei costruttori ...Le difficoltà della 17esima tappa L’ultima tappa alpina presenta asperità considerevoli: la più dura è posta a fine giornata, arrivo classico del Tour nel campo di atterraggio degli elisoccorsi. Prima ...