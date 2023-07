Ultime Notizie – Mirabilandia | il parco divertimenti festeggia 31 anni

(Di mercoledì 19 luglio 2023) C’è aria di festa a. Ilpiù grande d’Italia compie trentunoe per sabato 29 luglio ha organizzato un compleanno da non mancare. Dalle ore 21.30 prenderà il via l’esclusivo Fluo Party con RDS 100% Grandi Successi per un’apertura speciale delfino all’1 di notte. In consolle la musica di Rds 100% Grandi Successi e la voce di Filippo Ferraro, per fare ballare tutti i visitatori al ritmo dell’estate tra ondate di colori fluorescenti e divertenti effetti luminosi. Per sentirsi protagonisti della serata super scintillante è consigliato indossare magliette a tinta unita con colori molto chiari o molto scuri, accessori e make-up fluo: le speciali luci wood impiegate renderanno le fluorescenze ancora più evidenti. All’interno delsi ...

Nelleore, la guerra in Ucraina ha pure avuto echi nella campagna elettorale per Usa 2024: ... Dai fronti del conflitto, militari e diplomatici, lenon sono incoraggianti. La Russia ...... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito Le 10 economie più ricche al ... la guida Un anno di guerra in Ucraina : gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, ...webinfo@adnkronos.com (Web Info) Ricevi le nostreda Google News SEGUICI Ti potrebbero interessare anche:

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 19 luglio. LIVE Sky Tg24

Con il futuro in bilico di Hirving Lozano, il Napoli sfoglia la margherita per capire chi potrebbe essere erede del messicano in quella zona di campo. Secondo Footmercato, Rudi Garcia ...6. Un'ultima motivazione: attualmente è l'unica delle 4 sorelle giapponesi a non avere una hypersport 1000 cc. A breve in questo segmento arriveranno , si dice, CFMOTO e QJ: non sarebbe fantastico ...