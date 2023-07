Ultime Notizie – Milano | cadavere trovato a Parco Cave forse di 20enne scomparso

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Ilriieri nel bacino di Cava Ongari, all’interno deldelledi, potrebbe essere di Luis Alberto Ochoa Duenas, ilperuviano, la cui scomparsa era stata denunciata lo scorso 14 luglio alla stazione carabinieri diMoscova. Ieri sera, infatti, dopo il ritrovamento del, un 32enne peruviano, parente del ragazzo, ha raccontato ai militari del nucleo operativo della compagnia porta Magenta che martedì 11 luglio, a causa del forte caldo, era andato insieme a Luis Alberto Ochoa Duenas a fare il bagno in un laghetto, che corrisponde per descrizione a quello deldelle. Lì il, incapace di nuotare, sarebbe ...

Leindiscrezioni riportano che il teleobiettivo sarà in grado di offrire solo uno zoom ottico 3x, mentre fino ad ora abbiamo visto solo periscopi con zoom 5x e 10x, quindi prendiamo questa ...... oltre a rendere i profitti ottenuti con Bitcoin esenti dall'imposta sulle plusvalenze... Jack Dorsey sostiene il candidato pro - crypto Robert Kennedy per la vittoria alla presidenza Le...Lesulla guerra tra Ucraina e Russia e tutti gli aggiornamenti sulla situazione in ...

Belen, addio Stefano: è amore con Elio Lorenzoni. Le foto Today.it

Van der Sar nelle ultime settimane ha preoccupato tutto il mondo dello sport per un’emorragia cerebrale. Il portiere si trovava in vacanza a Spalato ed è stato ricoverato d’urgenza. Ora non è più in ...Autore di reportage, ha condotto con successo su La7 Atlantide. Docente di sceneggiatura, consigliere degli autori, tra i suoi ultimi lavori la partecipazione al docu Vatican Girl sul caso di Emanuela ...