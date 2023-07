Ultime Notizie – Madonna | la prima foto dopo il ricovero

(Di mercoledì 19 luglio 2023) “Una sola rosa può essere il mio giardino Un solo amico il mio mondo”.torna sui social, postando una suain primo piano in cui abbraccia una composizione di rose rosa lussureggianti. Nelle storie si mostra invece abbracciata a un pupazzo. Si tratta delle prime immaginiil. L’artista è stata dimessa dall’ospedale, dove era stata ricoverata per una “grave infezione batterica”, lo scorso 29 giugno. Il giornola notizia dele del tour mondiale 2023 rinviato. Più di una settimana fa,aveva rotto il silenzio e comunicato con i suoi fan per lavoltail malore : “Grazie per la vostra energia positiva, per le vostre preghiere e per le parole salutari e di incoraggiamento. Ho ...

Dramma a Frattamaggiore (provincia di Napoli ) dove un ragazzo di soli 20 anni , che lavorava come operaio in un'azienda del posto, è morto durante il suo turno : sarebbe rimasto incastrato all'...... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito Le 10 economie più ricche al ... la guida Un anno di guerra in Ucraina : gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, ...Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... la guida Un anno di guerra in Ucraina : gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, ...

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 19 luglio. LIVE Sky Tg24

(ANSA) - PALERMO, 19 LUG - "Non posso considerare Marina Berlusconi un soggetto della coalizione, nel senso che non è un soggetto politico. Per quanto riguarda Nordio, le cose che si devono fare e si ...Così il presidente della Regione, Maurizio Fugatti, ha evidenziato il lavoro svolto dalla Giunta regionale nel corso degli ultimi 5 anni durante la sua relazione sul bilancio di previsione in ...