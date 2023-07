Ultime Notizie – Incidente sul lavoro nel napoletano | incastrato in macchinario | morto 20enne

Leggi su informazioneriservata.eu

Un operaio di 20 anni della ditta Delifood è rimasto all'interno di un macchinario utilizzato per la macina delle spezie, morendo sul colpo. Il fatto è avvenuto nel consorzio industriale di via Sossio Russo a Frattamaggiore, in provincia di Napoli. Presente sul posto il pm di turno della Procura di Napoli Nord, i Carabinieri del Nil di Napoli, i Carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna e personale dell'Asl Napoli 2 Nord.