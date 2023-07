Ultime Notizie – Incidente a Castellamonte | autopompa dei vigili fuori strada | morto pompiere

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Un vigile del fuoco èe due sono rimasti feriti in unle avvenuto a, in provincia di Torino. L’sulla quale si trovavano per recarsi a spegnere un incendio sarebbe andata. L’autista del mezzo, ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Giovanni Bosco di Torino dopo l’, è poi deceduto. “Comunichiamo con grande dolore che è purtroppo deceduto Massimo Viglierco, vigile del fuoco coordinatore in servizio a Ivrea. Alla sua famiglia il cordoglio del Capo Dipartimento Laura Lega, del Capo del Corpo Carlo Dall’Oppio e dei colleghi #delfuoco di tutta Italia”, il tweet di cordoglio dei vigli. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

