Ultime Notizie – Incendi Grecia | continuano roghi a ovest di Atene e a Rodi

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Insi continua a combattere contro gliboschivi che da tre giorni divampano nella regione addi, dove sono impegnati cinque Canadair e otto elicotteri per lo spegnimento dei. Ancora non è sotto controllo anche l’altro fronte, vicino alla cittadina di Loutraki, nella regione di Corinto, dove sono in azione 4 Canadair e tre elicotteri. A rendere ancora più complicate le operazioni delle squadre dei vigili del fuoco il vento di nordest, che nel corso della giornata dovrebbe rafforzarsi con il rischio di rinvigorire il fronte del fuoco. Uno boschivo sta divampando anche nell’isola di, nei pressi del villaggio Apollona dove le fiamme ricoprono un’area di 30 ettari, senza minacciare al momento villaggi o zone abitate. La ...

... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito Arriva il film di Barbie: ... la guida Un anno di guerra in Ucraina : gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, recensioni ...Stando alle, l'ipotesi di modifica al vaglio per le detrazioni attualmente in vigore al 19% potrebbe prevedere un sistema di detrazioni variabili in percentuali in base ai redditi ...... che, seppur già in atto da tempo, hanno caratterizzato la fase pandemica, hanno prodotto mutamenti di natura strutturale che trovano conferma nelleevidenze disponibili. Tra il 2013 ed il ...

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 19 luglio. LIVE Sky Tg24

È un elenco iscritti all'insegna delle tre cifre, quello proposto dalla 58^ Coppa Città di Lucca: saranno centosei, le vetture che sfideranno il cronometro sull'asfalto della provincia. L'appuntamento ...Trentuno anni e sentirli tutti. È arrivato un altro 19 luglio e diventa terreno di scontro politico fra governo e opposizioni, fra antimafia e professionisti del garantismo. E nel mezzo c'è Palermo, c ...