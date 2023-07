Ultime Notizie – “Grazie per tutto e per sempre E maledizione | nulla è giusto”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 19 luglio 2023) “Andrea Purgatori se n’è andato via. Perdo un amico vero, un compagno di avventure, di tanta vita, di lavori fatti assieme con divertimento e passione. Non riesco a crederci. Ai suoi cari, ai suoi adorati figli e alla sua famiglia,l’amore e la vicinanza del mondo”. Lo scrive su Twitter il direttore di La7 Andrea Salerno che stasera insieme a Enrico Mentana ricorderà il giornalista morto oggi a Roma all’età di 70 anni nell’edizione delle 20 del TgLa7. “Tutta La7tv si stringe attorno a loro e a chi gli ha voluto bene. Perdiamo – prosegue Salerno – un autore, un giornalista vero, di tacchi e suole consumate, che ci lascia tanto e ci ha insegnato tanto, a me per primo. Un lascito che non andrà disperso, che cercheremo di applicare a quello che faremo, tutti i giorni di qui in avanti. Questa sera, nel suo mercoledì, andrà in onda l’ultima puntata di Atlantide sulle ...