Ultime Notizie – domani Caronte vacilla al Nord

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Nuova giornata dominata dal caldo africano e dall’afa in Italia, con un lungo elenco di città da bollino rosso per l’hot storm portata dall’anticiclone. Sono 23 le città che oggi, mercoledì 19 luglio 2023, rientrano nella categoria con l’allerta 3, con condizioni meteo pericolose non solo per soggetti fragili, anziani e bambini. L’elenco comprende Ancona, Bar, Bologna, Brescia, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Trieste, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. Il quadro meteo – caratterizzato da temperature superiori a 40 gradi al centro, al sud e sulle isole – nella giornata di oggi rimane sostanzialmente invariato rispetto agli ultimi giorni. Il ricorso ai condizionatori è stato ovviamente massiccio, come si può intuire anche dal livello record dei consumi ...