Ultime Notizie – Andrea Purgatori | le domande e il metodo per cercare la verità

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Era uno di quelli che meritava di essere ascoltato, o letto, sempre. Non perché, come tanti altri, avesse lain tasca ma perché si poteva stare certi che quella cosa detta o scritta fosse stata verificata meticolosamente, e che dietro quella cosa ci fosse un lavoro accurato.era un giornalista che sapeva fare il suo mestiere, cercando di avvicinarsi ai fatti per raccontarli nella maniera più chiara ed esaustiva possibile. Ma era anche molto altro, sceneggiatore, saggista, autore, attore. Tutto, sempre, rimanendo coerente con il suo, tutte quelle disponibili, senza accontentarsi delle prime risposte. E testimonianze, storie, persone che portassero alla notizia, al fatto, o alla ricostruzione un significato che fino a quel momento non era stato sufficientemente ...

Dramma a Frattamaggiore (provincia di Napoli ) dove un ragazzo di soli 20 anni , che lavorava come operaio in un'azienda del posto, è morto durante il suo turno : sarebbe rimasto incastrato all'...... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito Le 10 economie più ricche al ... la guida Un anno di guerra in Ucraina : gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, ...Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... la guida Un anno di guerra in Ucraina : gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, ...

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 19 luglio. LIVE Sky Tg24

(ANSA) - PALERMO, 19 LUG - "Non posso considerare Marina Berlusconi un soggetto della coalizione, nel senso che non è un soggetto politico. Per quanto riguarda Nordio, le cose che si devono fare e si ...Così il presidente della Regione, Maurizio Fugatti, ha evidenziato il lavoro svolto dalla Giunta regionale nel corso degli ultimi 5 anni durante la sua relazione sul bilancio di previsione in ...