Ultime Notizie – 28 artiste sul palco per la chiusura di ‘NapoliFonika’

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Chiude con un grande concerto tutto al femminile “NapoliFonika”, il festival diffuso in diversi luoghi e declinato in diversi generi, espressione di precisi valori progettuali di Napoli Città della Musica, promosso dal Comune di Napoli e finanziato dalla Città Metropolitana di Napoli. Venerdì 28 luglio, alle 21.00, sulscenico dell’Arena Flegrea arrivano “Le Vesuviane – l’altra metà di cantanapoli” (ingresso gratuito – biglietti disponibili sulla piattaforma Eventbrite), progetto ideato e curato nella direzione artistica da Federico Vacalebre e nell’arrangiamento da Elisabetta Serio, che sarà inscenico ad accompagnare le cantanti al pianoforte e a dirigere un’orchestra, sempre tutta al femminile. La produzione e organizzazione è a cura di Fast Forword. “Forse ce n’era bisogno. O forse dovevamo farlo per la prima volta a Napoli: cedere il ...

Le Capitali vi porta leda tutta Europa, attraverso i reportage sul campo della rete di EURACTIV. Potete iscrivervi alla newsletter qui . Ricordiamo che EURACTIV desidera continuare a fornire contenuti di alta ...webinfo@adnkronos.com (Web Info) Ricevi le nostreda Google News SEGUICI Ti potrebbero interessare anche:Una gamma di device che abbiamo già imparato a conoscere in questesettimane grazie a ... 2 condivisioni Condividi Tweet Antonio MonacoRelazionate Samsung Galaxy Z Fold 5 Eventi Samsung ...

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 18 luglio. DIRETTA Sky Tg24

Negli ultimi 10 anni in Italia la sopravvivenza è passata dal 75% all’ 88%. Quindi abbiamo più strumenti: più conoscenze e più farmaci; tuttavia per tenere sotto scacco questa malattia è fondamentale ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 19 lug - Partenza positiva per le Borse europee sulla scia di Wall Street che alla vigilia ha registrato la settima chiusura al rialzo per il Dow Jones, con S& ...