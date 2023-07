UFFICIALE – Schelotto torna in Italia per giocare al Barletta in Serie D

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Ezequielto in, sbarcato a Bari da poche ore perinD nel. L’esterno argentino, naturalizzatono, a 34 anni dopo molto girovagare,dunque nel nostro calcio. Accostato nei primi anni di carriera, specialmente a Cesena, a Camoranesi per l’essere italo-argentino, oltre che per i lunghi capelli e la sua falcata sulla fascia, la carriera di Ezequiel è stata una grande avventura che lo ha portato a calcare i campi di molti campionati. Ora il ritorno inper provare a regalare gioie ai tifosi del, che col suo acquisto, per la qualità e la forza del giocatore, sognano in grande., infatti, seppur non più giovanissimo, se ...

Il Barletta mette a segno il colpaccio. Annunciato ufficialmente l'arrivo di Ezequiel, esterno ex Inter, dal Club Deportivo Moron, squadra della seconda divisione argentina. Nuova avventura in Serie D per lui.

Ezequiel Schelotto è, ufficialmente, un nuovo giocatore del Barletta. L'ex Inter ha parlato così nel corso della sua conferenza stampa di presentazione da neo giocatore ...Ezequiel Schelotto torna in Italia: l'esterno italo-argentino, un passato anche l'Inter, ha firmato un contratto annuale con il Barletta, formazione pugliese militante in Serie D. Questo il comunicato ...