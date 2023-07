UFFICIALE – Reijnders è un nuovo giocatore del Milan

Leggi su 11contro11

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Era nell’aria già da alcuni giorni, ma solo nella giornata di oggi il rumor di mercato è stato resocon un comunicato: Tijjaniè undel. Cresciuto nelle giovanili di PEC Zwolle e Twente, l’olandese classe 1998 ha debuttato tra i professionisti nell’agosto 2017. Poche settimane più tardi è stato ingaggiato dall’AZ Alkmaar, che l’ha aggregato alla sua squadra riserve. Dopo 3 stagioni (e un brevissimo prestito al RKC Waalwijk), nel 2020/21è entrato stabilmente a far parte della Prima Squadra dell’AZ Alkmaar. Dopo un paio di buone annate con i Kaaskoppen, l’ultima stagione è stata quella dell’exploit definitivo per il centrocampista olandese, che ha totalizzato 7 gol e 12 assist in tutte le competizioni (compresa la Conference League). ...