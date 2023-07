Ufficiale | Reijnders è un nuovo giocatore del Milan Contratto fino al 2028

03 luglio 2023: èla cessione di Sandro Tonali dal Milan al Newcastle. In principio non volevo credere alla ... Ruben Loftus - cheek (1996) e Tijani(1998) rispettivamente dal ...Intesa totale raggiunta tra il Milan e l'AZ Alkmaar per Tijjani: 19 milioni di euro più ... Giocò l'ultima partita nel 1993, sebbene l'addiomaturò nel 1995 RUUD GULLIT al Milan: ...... arrivato lunedì a Milano, Tijjanidall'Az, che proprio oggi, martedì 18 luglio farà le visite mediche - Moncada e Furlani pensano anche all'attacco e hanno presentato un'offerta...

MILAN: UFFICIALE REIJNDERS, AVRÀ LA 14 - Sportmediaset Sport Mediaset

AC Milan è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Tijjani Reijnders dall'AZ Alkmaar. Il centrocampista olandese ha firmato un contratto con il ...Adesso è anche ufficiale: Tijjani Reijnders è un calciatore del Milan. L'olandese, che i rossoneri hanno ingaggiato dall'Az Alkmaar per circa 23 milioni di euro più bonus, ha firmato un contratto ...