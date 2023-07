Ufficiale | Reijnders è un calciatore del Milan | i dettagli del contratto

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Adesso è anche: Tijjaniè un nuovodel. La conferma è arrivata direttamente dal club rossonero con un comunicato pubblicato sul sito. “ACè lieto di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive delTijjanidall’AZ Alkmaar. Il centrocampista olandese ha firmato uncon il Club rossonero fino al 30 giugno 2028”. Nato a Zwolle il 29 luglio 1998, Tijjani cresce nel Settore Giovanile del Twente, squadra con la quale gioca fino al 2015 per poi rientrare per una stagione al PEC Zwolle dove debutta in Prima Squadra il 13 agosto 2017 (Zwolle-Roda JC 4-2); la stagione seguente si traferisce all’AZ Alkmaar dove disputa due campionati ...

Tijjanivestirà la maglia numero 14.Commenta per primo Il Milan ufficializza l'acquisto del quinto colpo in entrata di questa sessione. Ecco il comunicato 'COMUNICATO: TIJJANIIl centrocampista olandese ha firmato un contratto fino al 2028 AC Milan è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore ...03 luglio 2023: èla cessione di Sandro Tonali dal Milan al Newcastle. In principio non volevo credere alla ... Ruben Loftus - cheek (1996) e Tijani(1998) rispettivamente dal ...

Milan, altro colpo a centrocampo: ufficiale Reijnders - Sportmediaset Sport Mediaset

Dopo Loftus-Cheek, Christian Pulisic e Luka Romero, il Milan ha annunciato anche il quarto colpo di mercato. Tijjani Reijnders è ufficialmente un nuovo calciatore rossonero. Il centrocampista olandese ...Tijjani Reijnders è un nuovo calciatore del Milan. All’AZ Alkmaar vanno 23 milioni bonus compresi, l’olandese firma fino al 2028.