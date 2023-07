Uffici Poste a basso consumo energetico | lavori in 18 sedi irpine

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiinua il progetto “Led” diItaliane anche in provincia di Avellino. In queste settimane glipostali delle 18 località di seguito elencate sono stati interessati dadi manutenzione straordinaria che hanno previsto il completo rinnovo dell’impianto di illuminazione, attraverso la sostituzione delle attuali lampade a fluorescenza con nuovi corpi illuminanti con lampade led aimpatto, in grado di consentire l’abbattimento (circa il 50%) dei consumi di energia elettrica e il risparmio dei costi di manutenzione legati alla maggior durata in ore dei corpi illuminanti. Leinteressate sono: Aiello del Sabato, Andretta, Bonito, Castelfranci, Castelvetere sul Calore, Cesinali, Conza della Campania, Domicella, Flumeri, Lapio, ...