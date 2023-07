Ue | «Lavoriamo per grano ucraino sui mercati mondiali» Ma Mosca ne distrugge 60mila tonnellate Lettera del Papa a Biden

Leggi su ilsole24ore

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Nuove potenti esplosioni hanno scosso stanotte Odessa, bombardata dalla Russia per rappresaglia dopo l’attaccoal ponte di Crimea. Stamani chiusa l’autostrada tra Kerck e Sebastopoli per l’esplosione di un deposito di munizioni: evacuate 2.000 persone. Nelle prime ore di oggi deflagrazioni anche a Kiev, Kharkiv e Zaporizhzhia. La questione dei bimbi deportati daè stata tra i temi dell’incontro a Washington trae Zuppi. Oggi in commissione alla Camera audizione di Tajani e Crosetto