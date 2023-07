Udinesemania – Questo mix di giovani intriga ma molto dipenderà dal mercato | Serie A

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 19 luglio 2023) 2023-07-19 00:01:00 Calcio.com riporta quanto segue: Giornate di intenso lavoro per l’Udinese. Dopo la settimana di rodaggio trascorsa al “Bruseschi” e culminata con l’amichevole di domenica contro la Rappresentativa Carnica (15-0 il risultato finale), i bianconeri sono partiti alla volta di Bad Kleinkirchheim. Nella località austriaca, sede del ritiro, si svolgerà il grosso della preparazione. Obiettivo? Arrivare nelle migliori condizioni possibili al debutto ufficiale in Coppa Italia di inizio agosto, prodromo della sfida del “Friuli” alla prima di campionato contro la Juventus. Con ilche incombe anche l’Udinese, come d’altronde quasi tutte le squadre di A, è un cantiere a cielo aperto. Oltre a mettere minuti nelle gambe questa settimana di ritiro servirà anche per conoscere i nuovi arrivati, per cementare il gruppo e per prendere ...