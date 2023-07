Udinese | Becao ai saluti | atteso in Turchia per firmare con il Fenerbahce

(Di mercoledì 19 luglio 2023) L’è pronta a salutare Rodrigoche lascerà anche l’Italia. Nonostante sul brasiliano, tempo fa, si erano intraviste le sirene dell’Inter, è ilche si accaparrerà il difensore per le prossime stagioni. Dopo settimane di trattative fra le due società, ci sarebbe stata la fumata bianca su una cifra vicina ai 10 milioni di euro. Il difensore centrale brasiliano dell’, infatti nella serata di mercoledì 19 luglio, informa il club turco, arriverà a Istanbul per sottoporsi alle visite mediche e completare l’iter per il suo trasferimento. SportFace.

