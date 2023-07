Udinese | 5-1 al Klagenfurt | doppietta per Samardzic | in gol anche Thauvin

(Di mercoledì 19 luglio 2023) L’batte 5-1 in amichevole ilnel primo impegno in Austria, in una giornata nuvolosa dopo diverse ore di pioggia, che fortunatamente ha smesso di cadere in occasione della partita. La partita vede i friulani passare in vantaggio al 20? con un gol di Beto dal dischetto, seguito da una rete di. Prima del termine del primo tempo però, Zaletel riesce a a segnare il gol del 2-1. Nel secondo tempo,chiude la partita con una, portando il punteggio sul 4-1, e Lovric mette in definitiva la partita in cassaforte con il quinto gol. La prima fase di gara si presenta statica, con l’che invade la metà campo avversaria senza però riuscire a superare le linee della difesa del. La situazione si sblocca dopo quasi venti ...

Commenta per primo Vince l'nell'amichevole contro gli austriaci dell'ASK: vanno a segno i due attaccanti, Thauvin e Beto , con il portoghese che, in assenza di Pereyra svincolato, si candida mercato ...Tabellino minuto per minuto [ AGGIORNA LA DIRETTA DI ASK] ASK(AUT): . A disposizione:(ITA): . A disposizione: Reti: Probabile formazione dell'...Kyiv (Ukr) 18:00 ASK(Aut) -(Ita) 18:00 Oberhausen (Ger) - Dortmund (Ger) 18:00 Pau FC (Fra) - AC Ajaccio (Fra) 18:00 Racing Luxembourg (Lux) - Troyes (Fra) 18:00 Union Berlino (...

LIVE - Udinese-Klagenfurt 2-1 al 40', amichevole estiva 2023 ... SPORTFACE.IT

Si conclude il secondo test stagione dell'Udinese. Beto e Thauvin sono i giocatori bianconeri più in forma in questo inizio di stagione ...L'Udinese scende in campo per la sua seconda amichevole stagionale. Il racconto LIVE del match tra i bianconeri e gli avversari austriaci ...