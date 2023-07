Udine | tentano di entrare in casa ma non ci riescono e per vendetta torturano il gatto

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Tentato furto la scorsa notte a Latisana () in via Leonardo Da Vinci dove i ladri, probabilmente in 2, hanno cercato diindi una ragazza di 23 anni passando dal balcone. Poi hanno tentato di forzare la porta finestra, senza riuscirci L’incubo della giovane è iniziato quando, al suo risveglio questa mattina, si è resa conto che la porta finestra del balcone era stata danneggiata e che qualcuno aveva chiaramente tentato di. Ma è quando la giovane è uscita sul balcone, dove faceva dormire i suoi due gatti, che la ragazza è rimasta sconvolta. Uno è scomparso, mentre l’altro è stato trovato agonizzante con un sacchetto di nylon sulla testa. La giovane ha immediatamente denunciato l’accaduto ai carabinieri. Le indagini sono attualmente in corso per identificare i responsabili.

