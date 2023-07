Ucraina | UsAid stanzia 250 milioni di dollari per sostenere il settore agricolo

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Washington, 19 lug. (Adnkronos) - Gli Stati Uniti stanzieranno 250diperilucraino. Lo ha dichiarato Samantha Power, capo dell'Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale (), denunciando da Odessa il ritiro della Russia dalla Black Sea Grain Initiative. Mosca ha deciso di porre fine alla sua partecipazione all'accordo sul grano il 17 luglio, suscitando timori per la sicurezza alimentare in tutto il mondo. I nuovi fondi promessi saranno erogati attraverso l'Agriculture Resilience Initiative-(Agri-), portando il suo investimento totale a 350di. La Power ha affermato che "i prodotti agricoli e il grano dell'...

Il capo diha accusato Vladimir Putin di aver preso una 'decisione di vita o di morte' che ha colpito ... ritirandosi dall'accordo mediato dalle Nazioni Unite che permetteva all'di ...Infine, poiché questo rapporto dell'e l'articolo più ampio a cui è collegato rendono evidente che persino la CIA è consapevole della portata del traffico di organi e di esseri umani in, ...L'Unicef, con fondi propri e dell', ha acquistato 36 furgoni frigoriferi per il trasporto dei ... Inoltre, sono stati distribuiti in tutta l'supporti per vaccini e scatole frigorifere per ...

