Ucraina | Tajani | ' con partner G7 sottoscritti impegni per sicurezza'

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Roma, 19 lug. (Adnkronos) - "Con idel G7 abbiamo negoziato e sottoscritto una dichiarazione congiunta per dare una risposta concreta alle richieste perdi, almeno fino a quando Kiev non diverrà membro a pieno titolo dell'Alleanza e potrà godere della difesa collettiva prevista dall'articolo 5". Lo ha detto il vice premier e ministro degli Esteri Antonioparlando alla Camera degli esiti del vertice Nato di Vilnius. "La dichiarazione - ha aggiunto- rappresenta il quadro multilaterale attraverso il quale definiremo insieme all'non solo il sostegno militare necessario a respingere l'aggressione russa ma anche quello finanziario, attraverso lo sviluppo dell'industria della difesa e l'assistenza nelle riforme per modernizzare il Paese. Queste ...

Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri e segretario di Fi, Antonio, commentando a Morning News la decisione della Russia di rompere l'accordo sull'export del grano dall'. 'Il rischio ...Questa condanna, al netto della guerra in, è l'inciampo più grosso per la premier. L'Italia ... In quel lavoro sottotraccia che il ministroha messo in piedi appena arrivato alla ...Il Cremlino quindi accusa l'di utilizzare il corridoio del grano per scopi bellici. ... Forse però non tutto è perduto, almeno secondo quanto affermato dal nostro ministro degli Esteri...

Ucraina, Tajani: “Su grano da Russia scelta scellerata” - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Roma, 19 lug. (Adnkronos) – “Con i partner del G7 abbiamo negoziato e sottoscritto una dichiarazione congiunta per dare una risposta concreta alle richieste per impegni di sicurezza, almeno fino a qua ..."Siamo molto attenti" alla vicenda di Patrick Zaki, "dobbiamo essere prudenti, il governo segue con molta attenzione come ha sempre fatto". Lo ha detto il ministro degli Esteri e vicepresidente del Co ...