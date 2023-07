Ucraina-Russia | 007 Gb | ”Putin ha fatto l’accordo con Prigozhin per salvarsi la pelle”

(Di mercoledì 19 luglio 2023) (Adnkronos) – "hal'accordo conperla". E' la tesi sostenuta dal direttore dell'MI6, Richard Moore, che rappresenta la prima conferma da parte di un'intelligence occidentale del patto stretto tra il presidente russo e il capo della Wagner per mettere fine all'ammutinamento del 24 giugno. In un discorso a Praga, il capo dei servizi segreti esterni britannici ha dapprimaun'analisi del comportamento diquel giorno: "ha iniziato, penso, come traditore a colazione, all'ora di cena è stato graziato e qualche giorno dopo (il 29 giugno c'è stato l'incontro al Cremlino, ndr) è stato invitato a prendere il tè. Quindi, ci sono cose che persino il capo dell'MI6 trova un po' difficili da interpretare, in ...

... durante il quale sono state scambiate alcune riflessioni sulla guerra ine sulle ... L'ultimo affronto di Prigozhin alla'Il pomeriggio del medesimo giorno, l'Inviato Pontificio e gli ...E' la tesi sostenuta dal capo dei servizi segreti esterni britannici, Richard Moore, prima conferma da parte di un'intelligence occidentale "Putin ha fatto l'accordo con Prigozhin per salvarsi la ..."Forse torneremo nell'operazione militare speciale ina un certo punto, quando saremo sicuri che non saremo costretti a vergognarci". "Avete fatto molto per la. Quello che sta succedendo al fronte" ucraino "è una vergogna in cui non ...

E così, in una nuova notte di raid su Odessa, «i razzi russi hanno colpito un terminal del grano e del petrolio ed è scoppiato un incendio», ha accusato Vladyslav Nazarov, portavoce del Comando ...Il cardinale Matteo Zuppi ha consegnato a Joe Biden, nel corso della missione a Washington, una lettera del Papa. Oltre un’ora di faccia a ...