Ucraina | nuove esplosioni nella notte a Odessa - Il cardinale Zuppi da Biden | due ore di colloquio alla Casa Bianca

19 lug 00:57 Serie di forti esplosioni a Odessa Una serie di potenti esplosioni è stata udita nella città portualedi Odessa, sul Mar Nero. Lo riportano i media locali. L'allarme antiaereo è ......leggi . potenti esplosioni hanno scosso stanotte la città portuale di Odessa, bombardata ieri dalla Russia per rappresaglia dopo l'attacco ucraino al ponte di Crimea. La questione dei bimbi deportati da ...

Pioggia di missili e droni russi su Odessa. Usa: Kiev ha ancora molte riserve per la controffensiva - Ron De Santis: l'Ucraina per gli Usa è un problema secondario - Ron De Santis: l'Ucraina per gli Usa è un problema secondario RaiNews

in coincidenza con la scadenza dell'accordo per l'export di grano ucraino attraverso il Mar Nero. Come ha fatto sapere su Telegram il governatore della revione Oleg Kiper, l'allerta e' ora finito, e i ...Nuove potenti esplosioni hanno scosso stanotte la città portuale di Odessa, bombardata ieri dalla Russia per rappresaglia dopo l'attacco ucraino al ponte di Crimea. La questione dei bimbi deportati da ...