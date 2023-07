(Di mercoledì 19 luglio 2023) Nuove potenti esplosioni hanno scosso staOdessa, bombardata dalla Russia per rappresaglia dopo l’attacco ucraino al ponte di. Stamanil’tra Kerck e Sebastopoli per l’di undi munizioni: evacuate 2.000 persone. Nelle prime ore di oggi deflagrazioni anche a, Kharkiv e Zaporizhzhia. La questione dei bimbi deportati da Mosca è stata tra i temi dell’incontro a Washington tra Biden e Zuppi. Oggi in commissione alla Camera audizione di Tajani e Crosetto

...EURACTIV desidera continuare a fornire contenuti di alta qualità che coprano quanto accadeUE ... Per saperne di più /// BRATISLAVA La guerra inha quadruplicato i profitti delle aziende ...... Joe Biden ha espresso al cardinale Matteo Zuppi, inviato del Vaticano per la pace in, il suo auspicio che papa Francesco "prosegua nel suo ministero eleadership globale". Così una ...... - per il blocco delle spese militari e dell'invio di armi in, nonché investimenti ...2% dei dipendenti in serviziofascia oraria interessata dall'agitazione.

Ucraina, nella notte raid di droni su Kiev. In Crimea autostrada chiusa per esplosione deposito armi ... Il Sole 24 ORE

Il paradosso della guerra in Ucraina: la controffensiva di Kiev è un flop ed è la Russia ora ad attaccare, ma l’Occidente sta tentando goffamente di nascondere l’evidenza. Piccola premessa: nella ...Le autorità filo-russe in Crimea hanno annunciato che saranno evacuate quattro località a causa dell’incendio scoppiato, per cause ancora da chiarire, in un campo di addestramento nel distretto di Kir ...