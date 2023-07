Ucraina | missili e raid droni su Odessa Respinto attacco aereo a Kiev

(Di mercoledì 19 luglio 2023) (Adnkronos) – Le autorità ucraine hanno annunciato di avernella notte unconsulla capitale del Paese,. Nelle stesse ore l'esercito russo ha attaccato vari punti dell'e per il secondo giorno consecutivo la città meridionale di. Il capo dell'Amministrazione militare della città di, Serhiy Popko, ha assicurato che "la difesa aerea ha individuato e distrutto tutti inemici" e che non si registrano vittime o danni materiali. Sul lavoro della contraerea aha parlato anche il sindaco della capitale, Vitali Klitschko, indicando sul suo canale Telegram che si "sentono" i rumori delle esplosioni. "E' stata una notte difficile di attacchi aerei su tutta l'. Nel ...

"E' stata una notte difficile di attacchi aerei su tutta l'. Nel sud, Odessa, in particolare. ha aggiunto Popko, secondo cui droni iraniani eda crociera hanno di nuovo colpito Odessa.2.56, esplosioni a Odessa e Kharkiv Allarme notturno inper un vasto attacco russo conda crociera Kalibr e droni provenienti dal Mar Nero. Esplosioni sono state segnalate nelle città ucraine di Kharkiv, Zaporizhzhia e Chornomorsk,secondo i ...Uno di loro, armato diMAM - L, è volato vicino alle truppe russe e colpito dall'equipaggio ... Attacco al punto forte delle Forze Armate dell'vicino a Novomayorsky durante la notte. Gli ...

Ucraina, chi si nasconde dietro l'invio di missili Hawk: l'escamotage di Taiwan Il Tempo

Nelle stesse ore l'esercito russo ha attaccato vari punti dell'Ucraina e per il secondo giorno consecutivo ... secondo cui droni iraniani e missili da crociera hanno di nuovo colpito Odessa. Per le ...In precedenza, le forze dell'aviazione di Kiev avevano segnalato il lancio di missili Kalibr dal Mar Nero e Kiper aveva invitato gli abitanti della regione a restare nei rifugi. Nella regione di ...